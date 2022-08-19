إجلاء قرى على خلفية اندلاع حريق في مستودع ذخائر جنوبي روسيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء مدنيين من قريتين حدوديتين مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

وقال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان إن "مستودعا للذخائر اشتعل قرب قرية تيمونوفو" الواقعة على بعد أقل من خمسين كلم من الحدود الأوكرانية.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحية لكن سكان تيمونوفو وبلدة سولوتي المجاورة "نقلوا إلى مسافة آمنة"، مضيفا أن السلطات تحقق في أسباب هذا الحريق.

ويأتي هذا الحريق بعد بضعة أيام من انفجارات وقعت في قاعدة عسكرية ومستودع ذخائر الخميس، في خضمّ سلسلة انفجارات تضرب منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014.

واعتبرت روسيا ما حصل في مستودع الذخائر في جزيرة القرم عملا "تخريبيا" من جانب كييف.