انتهاء الاجتماع الأول للحوار بين كوسوفو وصربيا دون التوصل لاتفاق

انتهى اللقاء بين زعيمي كوسوفو وصربيا دون التوصل إلى اتفاق حول عدد من النزاعات على رأسها أزمة لوحات السيارات، وفق ما أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس.

وقال بوريل في بيان بعد اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم" لكن الأطراف مستعدة لاستئناف المفاوضات في الأيام المقبلة.

وأضاف: "نحن لا نستسلم، نحن بحاجة لمواصلة المناقشة"، مشددًا على أن كوسوفو وصربيا "ليس لديهما بديل" عن حوار بلغراد - بريشتينا الذي ييسره الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للنزاعات.

وأوضح أن الزعيمين عقدا اجتماعا لإدارة الأزمات ردا على تفاقم التوترات.

من جهته، وصف الرئيس الصربي اجتماعات اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بأنه كان "يوما صعبا".

وأردف في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان يوما صعبا لجميع المواطنين والبلد بأسره. لا أستطيع القول إنه انتهى بنجاح ولكني سأمتنع عن التعليقات الأخرى لأنني آمل أن تتحقق معجزة ونصل لاتفاق".

وتابع: "سأستمر في النضال من أجل السلام والاستقرار".

ونهاية يوليو/ تموز الماضي تصاعد التوتر بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل بدء سريانه لمدة شهر بغية تهدئة الوضع.

ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وتتطابق هذه السياسة مع سياسة طويلة الأمد تفرضها بلغراد على مواطني كوسوفو الذين يزورون صربيا.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم الأقلية الصربية فيها.