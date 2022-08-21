حادث سير بين حافلة وشاحنتين في روسيا يودي بحياة 15 شخصاً

قتل 15 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة صغيرة وشاحنتين في منطقة أوليانوفسك شرق العاصمة موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود أن شاحنة خرجت عن مسارها واصطدمت بحافلة صغيرة كانت تسير في الاتجاه المعاكس صدمتها أيضا شاحنة أخرى من الخلف وقت الحادث.

وأظهرت صور نشرتها قناة "رين تي في" الروسية الحافلة الصغيرة وقد سحقتها الشاحنتان بشكل شبه كامل.

وأودى الحادث بحياة 15 شخصا، كلّهم من كازاخستان، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الإعلامية العامة عن خدمة الإسعاف.

ونقل ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجلان وامرأة، إلى المستشفى في وضع خطر، بحسب ما كشف أليكسي روسكيخ، حاكم منطقة أوليانوفسك، عبر حسابه على "تلغرام".

غالبا ما تنتهك قواعد السلامة المرورية في روسيا وتقع حوادث قاتلة.

وفي كانون الثاني/يناير، قُتل خمسة أشخاص وأصيب 21 شخصا في حادث حافلة في منطقة ريازان، على بعد حوالى 270 كيلومترا جنوب موسكو.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، هوت حافلة يستقلها نحو أربعين راكبا في نهر مجمّد في منطقة زابايكالسك في سيبيريا، أسفر عن 19 قتيلا و21 جريحا.