خلل في سلاسل التوريد في بريطانيا بسبب إضراب العمال في أكبر ميناء شحن في البلاد

بدأ العاملون في أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا اليوم الأحد إضرابهم الذي أعلنوا عنه، في سلسلة إضرابات عمال النقل التي عطلت النشاط الاقتصادي.

ويشارك في الإضراب ما يقرب من ألفي عامل في ميناء فيليكسستو، الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق لندن، ما أثار مخاوف من مشكلات خطيرة في سلسلة التوريد.

شارون غراهام، الأمينة العامة لاتحاد العمال الذي دعا إلى الإضراب، قالت إن الشركة التي تدير الميناء "المربح للغاية" وشركته الأم "سي كيه هاتشيسون هولدنغ ليمتد"، أعطت الأولوية لأرباح المساهمين على حساب رعاية العمال.

وأضافت "يمكنهم أن يمنحوا عمال فيليكسستو زيادة مناسبة في الأجور... من الواضح أن كلتا الشركتين أعطتا الأولوية لتحقيق أرباح بملايين الجنيهات الإسترلينية بدلا من دفع أجر لائق لعمالهما".

وقال ميناء فيليكسستو في بيان إنه يأسف لتأثير الإضرابات على سلاسل التوريد في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن العمال عرض عليهم زيادة في الأجور "تزيد على 8 بالمائة في المتوسط العام الحالي".

يواجه البريطانيون أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود، مع فشل الأجور في مواكبة التضخم وزيادة تكاليف البقالة وفواتير الخدمات.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن معدل التضخم بالبلاد بلغ 10.1 بالمائة، وهو أعلى مستوى في 40 عاما.

أثارت هذه الأوضاع إضرابات صيفية لعمال السكك الحديد وقطارات الأنفاق في أعقاب انهيار محادثات الأجور في يونيو/ حزيران.

انطلق قطار واحد فقط من بين كل خمسة قطارات في المملكة المتحدة السبت، في الإضراب الثالث للسكك الحديد في عدة أيام.

في وقت سابق الجمعة، توقفت معظم خطوط قطارات الأنفاق في لندن بسبب إضراب منفصل.

كما أعلن عمال البريد والمحامون وموظفو شركة "بريتش تليكوم" وجامعو القمامة عن إضرابهم في وقت لاحق من هذا الشهر.