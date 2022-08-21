رئيس الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيغاسوس للتجسس يقدم استقالته

استقال الرئيس التنفيذي شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس من منصبه في إطار عملية إعادة تنظيم، وفق ما أعلنت اليوم.

وارتبط اسم "إن إس أو" بعدد من الفضائح الناتجة عن إساءة استخدام مزعومة من عملاء برنامج بيغاسوس الرائد للمراقبة الهاتفية.

العام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الشركة على القائمة السوداء، قائلة إن أدواتها استخدمت "للقيام بقمع عابر للحدود".

قالت "إن إس أو" في بيان إن الرئيس التنفيذي شاليف هوليو، أحد مؤسسي الشركة، سيتنحى عن منصبه.

فيما سيقود رئيس العمليات في الشركة يارون شوهات، الشركة على أساس مؤقت ويدير عملية إعادة التنظيم.

قال البيان إن إعادة التنظيم ستدرس "جميع جوانب أعمالها، بما في ذلك تبسيط عملياتها لضمان أن تظل "إن إس أو" واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية في العالم، مع التركيز على الدول الأعضاء في الناتو".

قال مسؤول في الشركة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمناقشة جهود إعادة التنظيم، أنه سيتم فصل 100 موظف، أو ما يقرب من 13% من قوة العمل في "إن إس أو".