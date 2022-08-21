مقتل ابنة أحد كبار الدولة الروسية في تفجير استهدف سيارتها في موسكو

قتلت ابنة أيديولوجي قومي روسي، يعرف بأنه "عقل بوتين"، في انفجار قنبلة وضعت في سيارتها في موسكو، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.

وقال فرع لجنة التحقيق لمنطقة موسكو إن الانفجار وقع ليل السبت وأنه ناجم عن قنبلة زرعت في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (إس يو في) التي كانت تقودها داريا دوغينا.

يشار إلى أن الفتاة تبلغ من العمر 29 عاما وهي ابنة ألكسندر دوغين، أحد أبرز مؤيدي أيديولوجية "العالم الروسي" والداعم القوي لإرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا.

وكانت لدوغينا آراء مماثلة، وظهرت كمعلقة على القناة التلفزيونية القومية تسارغراد.

قالت تسارغراد يوم الأحد "كانت داشا، مثل والدها، في طليعة المواجهة مع الغرب".

وقع الانفجار بينما كانت دوغينا عائدة من مهرجان ثقافي حضرته مع والدها.

ونقلت بعض تقارير وسائل الإعلام الروسية عن شهود قولهم إن السيارة مملوكة لوالدها، وإنه قرر في اللحظة الأخيرة استقلال سيارة أخرى.

لم يتم تحديد هوية أي مشتبه به على الفور. بيد أن دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية التي تركز على القتال الروسي في أوكرانيا، ألقى باللوم على "إرهابيي النظام الأوكراني، الذين يحاولون قتل ألكسندر دوغين".