السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 9 آلاف من جنودها في الحرب مع روسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل حوالي 9 آلاف من جنودها منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، الإثنين، وفق خبر نشرته صحيفة "إنترفاكس" الأوكرانية.

وقال زالوجني إن أطفال أوكرانيا بحاجة للحماية جراء الحرب، في معرض تبريره توجه آبائهم إلى جبهات القتال.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، قُبل برفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو والتي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.