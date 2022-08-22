روسيا تعلن أن مقتل ابنة ألكسندر دوغين المقرب من بوتين جريمة مدبرة

قالت لجنة التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي، ألكسندر دوغين، إن البيانات التي تم الحصول عليها، تشير إلى أن الجريمة مدبرة ومخطط لها مسبقا.

وأوضحت لجنة التحقيقات أنه "في الوقت الحالي ثبت أن عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة من جانب السائق. وتوفيت داريا دوغينا، التي كانت تقود السيارة، على الفور".

ويواصل المحققون والمتخصصون من لجنة التحقيق الروسية الخاصة العمل في مكان الحادث، كما قام خبراء المتفجرات بفحص السيارة المحترقة، وتم نقلها إلى موقف سيارات خاص.

وباشر المدعي العام التحقيقات في القضية وفقا للقانون الجنائي الخاص بـ"القتل المرتكب بطريقة خطرة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبتت فرضية "الأثر الأوكراني" في مقتل الصحفية والسياسية داريا دوغينا، فإننا سنتحدث عندئذ عن سياسة إرهاب الدولة.



وأضافت زاخاروفا أن مثل هذه الفرضية قد تحدث عنها رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مشيرة إلى أنه يجب التحقق من ذلك، وأوضحت أن حقائق ومعطيات كافية تراكمت، كلها ترجح هذه الفرضية.

وقالت تعليقا على هذه التطورات، في إشارة إلى أوكرانيا: "من الدعوات السياسية للعنف إلى مشاركة هياكل الدولة وقيادتها في الجرائم".



وكانت دوغينا ابنة المنظّر اليميني المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد لقيت حتفها فيما كان يشتبه أنها محاولة اغتيال وقعت بالقرب من موسكو السبت الماضي، وأشارت النتائج الأولية إلى أنه قد تم تثبيت عبوة ناسفة في السيارة التي انفجرت.

وبحسب التقارير التي وردت على وسائل الإعلام في موسكو، عرفت داريا بتأييدها للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أدرجتها بريطانيا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا"، الذي بدأته روسيا في 24 من شباط/فبراير الماضي.

يشار إلى أن للفيلسوف والسياسي الروسي، ألكسندر دوغين تأثير كبير على الرئيس الروسي حسبما يقال، ويُعتقد أنه المصدر الاستشاري الأول للهجوم على أوكرانيا.