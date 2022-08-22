وفاة الزعيم الروحي لأكبر حزب سياسي يهودي متشدد في إسرائيل

توفي اليوم في القدس شالوم كوهين الزعيم الروحي لأكبر حزب سياسي يهودي متشدد في إسرائيل، وفق ما أعلنت عائلته.

شالوم كوهين (91 عاما) كان يرأس مجلس حكماء التوراة، وهو أعلى هيئة في حركة شاس المتشددة.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد كوهين على "تويتر"، وكتب "بالنيابة عن الحكومة الإسرائيلية وكل الشعب الإسرائيلي، أرسل تعازيّ لعائلته وتلاميذه وكل من يكرّم ذكراه".

وتمثّل حركة شاس ثالث أكبر كتلة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المنتهية ولايته (تسعة مقاعد من أصل 120).

وسيشيّع كوهين المولود في القدس في العام 1930 في وقت لاحق الإثنين في جنازة يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف.

وفي تغريدة أرفقها بصورة تجمعه بكوهين، عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن "حزنه" لرحيل الحاخام.

وكتب هرتسوغ "كان زعيما روحيا، قاد وبتواضع شريحة كبيرة ومهمة من السكان في إسرائيل والعالم اليهودي".

وترأس كوهين مدرسة "بورات يوسف" التلمودية.