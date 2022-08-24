اليونان تقرر توسعة السياج الفولاذي على امتداد الحدود مع تركيا

أعلنت اليونان أنها ستوسع امتداد السياج الفولاذي على طول حدودها مع تركيا، الذي شيدته لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين في منطقة ماريتسا، وأنها ستزيد إجراءات المراقبة.

وقالت الحكومة اليونانية في بيان لها بعد اجتماع ضم أبرز مسؤولي الهجرة والمخابرات والجيش، إنهم "ناقشوا مشكلة الضغط المتزايد للدخول غير القانوني سواء على الحدود البرية أو الحدود البحرية في بحر إيجه شرقا".

وأضافت أن الاجتماع قرر توسيع السياج تدريجياً على طول الحدود، مشيرة إلى أنها "ستقيم بشكل منفصل المناطق التي ستعطى الأولوية في العملية بينما سيتم تعزيز الدوريات الحدودية وأنظمة المراقبة".

في السياق، أعلن وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراكيس، في مقابلة مع إذاعة سكاي الأسبوع الماضي، أن السياج سيتم على طول 80 كيلومتراً (50 ميلاً).

وفي أغسطس/ آب 2021، أكملت أثينا بناء حاجز فولاذي بطول 40 كيلومتراًعلى الحدود البرية بين تركيا واليونان لمنع الهجرة غير النظامية.

وفي السنوات الأخيرة، قام مئات الآلاف من المهاجرين برحلات قصيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر عبر بحر إيجة للوصول إلى شمال وغرب أوروبا بحثًا عن حياة أفضل.

وتواصل اليونان عمليات منع المهاجرين من دخول البلاد، من الحدود البرية عبر مد السياج الفولاذي في منطقة ماريتسا، أو من بحر إيجة بإجبار خفر السواحل اليوناني المهاجرين بالقوارب المطاطية على العودة إلى السواحل التركية.

وأدانت تركيا مراراً ممارسات اليونان غير القانونية المتمثلة في منع طالبي اللجوء، قائلة إنها "تنتهك القيم الإنسانية والقانون الدولي من خلال تعريض حياة المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، للخطر".