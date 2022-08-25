الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي يرفض تشكيل حكومة مع من يلوحون برايات بي كي كي

قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه لا ينوي تأليف حكومة مشتركة مع حزب اليسار فيما يلوح نوابه برايات تنظيم بي كي كي PKK الإرهابي، بعد الانتخابات العامة المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة لرئيسة الحزب رئيسة الوزراء، ماغدالينا أندرسون، على التلفزيون السويدي، الأربعاء، تطرقت خلالها إلى الانتخابات العامة والمحلية المقرر إجراؤها في 11 سبتمبر/أيلول المقبل، والأحزاب التي يمكن التعاون معها.

وقالت أندرسون: "لا نفكر في الشراكة مع حزب اليسار الذي يلوح براية بي كي كي المصنف تنظيما إرهابيا، التلويح براية بي كي كي لا يصب في مصلحة الحكومة".

وفي 7 يوليو/تموز الماضي نشر 3 نواب من حزب اليسار صورا مع شعار "بي كي كي" الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدانت أندرسون ذلك.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "بي كي كي".