لأول مرة في تاريخها.. انقطاع الكهرباء عن محطة زاباروحيا النووية بأوكرانيا

انقطعت الكهرباء، اليوم الخميس، عن محطة زاباروحيا للطاقة النووية بأوكرانيا، وذلك لأول مرة في تاريخها.

من جهتها حملت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم"، روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء عن المحطة النووية الواقعة جنوبي البلاد والتي تعد الأكبر في أوروبا.

وقالت الشركة على تليغرام إن المحطة الخاضعة لسيطرة روسيا تتعرض للقصف المتكرر، والآن فصلت بشكل كامل عن شبكة الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن وفدا من الوكالة سيزور محطة زاباروحيا الأوكرانية خلال أيام لتقييم الأوضاع.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إرسال فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا الأوكرانية، ومؤخرا يشهد محيطها هجمات وقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتعتبر المحطة النووية الأكبر في أوروبا، تضم 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط / ساعة.