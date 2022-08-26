ماكرون: الغاز ليس جوهر زيارتي للجزائر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الغاز ليس جوهر زيارته إلى الجزائر، منوهاً أنهم يعملون على مواضيع حساسة تتعلق بالهجرة غير النظامية وتنقل الأشخاص بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الجمعة، أثناء زيارة ماكرون مقبرة "سانت أوجين" بمدينة بولوغين شمالي الجزائر، في ثاني أيام زيارته إلى الجزائر، التي تستمر 3 أيام.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى اتخاذهم قرارات بخصوص تنقل الأشخاص، والعمل سوياً على مواضيع حساسة مرتبطة بالأمن، ووضع خطط جديدة لتنقل السياسيين ورجال الأعمال والفنانين والرياضيين الفرنسيين، من أجل بناء شراكة أوسع بين الجانبين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قلصت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بـ50 بالمئة، وشمل القرار مسؤولين جزائريين وذويهم، على خلفية ما أرجعته باريس إلى عدم تعاون الجزائر في ملف الهجرة غير النظامية.

وأضاف ماكرون: "الهجرة غير النظامية لديها تداعيات سلبية على الأمن العام في فرنسا، ما يستدعي العمل عليه، لكن في المقابل نقدم مقاربة لتسهيل تنقل الأشخاص لبناء التواصل والتعاون بين الضفتين".

وأكد بأن موضوع الغاز لا يشكل جوهر زيارته الى الجزائر، قائلاً: "نحن لسنا في وضعية بعض الدول حيث أن الغاز الجزائري شيء يمكنه قلب المعادلة"، في إشارة إلى حاجة دول أوروبية إلى مصادر غاز بديلة للغاز الروسي.

وذكر أن "فرنسا في نموذجها الطاقوي يعتمد على الغاز بنسبة 20 بالمائة فقط، يشكل منها الغاز الجزائري 8 بالمائة".

ويرافق ماكرون في زيارته الثانية إلى الجزائر خلال 5 سنوات وفد من 90 شخصية، بينهم وزراء ورجال أعمال ومثقفون مختصون في تاريخ البلدين.

ويقول محيط الرئيس الفرنسي إنها زيارة موجهة للشباب، وتهدف لتجاوز القطيعة والتوتر الذي ساد بين البلدين منذ قرابة السنة، على خلفية قضايا خلافية بين البلدين، كملف الذاكرة المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830- 1962)، وغيرها.