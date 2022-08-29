المسيحيون في صربيا يرفضون تنظيم مسيرة للمثليين في بلغراد

تظاهر الآلاف من الصرب الأرثوذكس في بلغراد أمس الأحد رفضاً لإقامة ما يدعى بـ"مسيرة الفخر" للشواذ في أوروبا (يوروبرايد)، رغم إعلان السلطات الصربية إلغاء الفعالية.

وسار المتظاهرون في وسط المدينة وهم يصلون حاملين الأيقونات والصلبان والأعلام الدينية ويرددون الهتافات ثم يتجمعوا خارج كاتدرائية سانت سافا.

وكان الرئيس ألكسندر فوتشيتش قد أعلن السبت أنه قرر بالتشاور مع الحكومة "إرجاء أو إلغاء" المسيرة.

وقال فوتشيتش إنه ليس من الممكن "التعامل مع كل شيء" في وقت تتعرض في صربيا "لجميع أنواع المشاكل"، في إشارة الى التوترات الأخيرة مع إقليم كوسوفو والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة والغذاء.

لكن منظمي مسيرة "يوروبرايد" تعهدوا مواصلة ضغوطهم لإجرائها.

وقال ماركو ميخايلوفيتش منسق "يوروبرايد" في بلغراد إن "مسيرة الفخر ستمضي قدما كما هو مقرر في 17 أيلول/سبتمبر".

وأشاد المطران نيكانور في كلمة له أمام المتظاهرين الأحد بقرار السلطات إلغاء "تدنيس بلدنا وكنيستنا وعائلتنا".

وطالب بالتعامل مع هذا "الشذوذ" كما تتعامل معه روسيا في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين الذي وصفه بأنه "قيصر الكوكب"، وفقا لمقطع فيديو على موقع "غلاس يافنوستي" الإخباري.

وعام 2013 حظرت روسيا "الدعاية" الخاصة بالمثليين والمثليات التي تستهدف القاصرين وفرضت عليها عقوبات بالسجن.

وأضاف المطران نيكانور أن المؤمنين على استعداد للنزول إلى الشوارع مرة أخرى "ليقفوا أمام أولئك الذين ينوون تدمير قيم صربيا".

وشهدت مسيرتا المثليين في بلغراد عامي 2001 و2010 أعمال عنف، ولم يعاد تنظيم المناسبة سنويا منذ عام 2014 وسط حراسة أمنية كبيرة.