برلين تؤكد التزامها بتوسيع رقعة الاتحاد الأوروبي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، التزام بلاده بمبدأ توسيع رقعة الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة عدد الدول الأعضاء.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها بجامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، مضيفاً أنه يتعين على الاتحاد الاستعداد ليكون مناسبا لضم دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا.

وأوضح شولتس أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا كانت بمثابة دعوة لاستيقاظ الاتحاد لتغيير الطريقة التي يتخذ بموجبها القرارات.

وأيد المستشار الألماني دعوات إعادة النظر في تكوين البرلمان الأوروبي الذي يضم حاليًا 751 نائبًا، للحيلولة دون تضخمه من خلال التوسع المستقبلي.

وعلى صعيد آخر، كشف شولتس أن برلين ستقدم لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة أسلحة متطورة بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرات استطلاع، تنفيذا لمسؤوليتها تجاه كييف.

واقترح إنشاء نظام دفاع جوي مشترك جديد في أوروبا ضد التهديدات المتزايدة من الخصوم.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا قررت تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، وتريد العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لتطوير نظام أوسع.

وتابع: "سنستثمر بشكل كبير جدًا في دفاعنا الجوي في السنوات القادمة، وستكون متاحة في إطار عمل حلف شمال الأطلسي وجيراننا الأوروبيين".