وزير تشيكي: سعر الغاز ارتفع إلى 310 يورو والاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعاً طارئاً

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، إن أسعار الغاز الطبيعي وصلت إلى 310 يورو لكل ميغاواط، مرتفعة من حوالي 18 يورو في يوليو/ تموز من العام الماضي، لافتاً إلى دور الحرب الروسية على أوكرانيا بهذا الارتفاع.

وأعلن سيكيلا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا طارئا في 9 سبتمبر/ أيلول لبحث التزايد السريع في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا وانخفاض تدفق الغاز من روسيا وصيانة نصف محطات الطاقة النووية تقريبا في فرنسا بسبب المشاكل الفنية كلها ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال سيكيلا: "الآن علينا أن نقبل أن سوق الطاقة لا يعمل كما ينبغي. السوق مجمد، وبالتالي نحن بحاجة إلى إصلاحه"، لافتاً إلى أن "سوق الكهرباء خدم الأوروبيين لمدة 30 عامًا وأدى إلى انخفاض أسعار الطاقة".

وتطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وتغيير في نشاط سوق الكهرباء، وعليه تحاول مفوضية الاتحاد الأوروبي تحديد موقف مشترك من خلال التفاوض مع الدول الأعضاء حول هذه القضية.