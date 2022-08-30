القضاء الفرنسي يعطي ضوءا أخضر لترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن

وافق مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن.

ونقض مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، قرارا صادرا عن المحكمة الإدارية في باريس يعلق طلب ترحيل إيكويسن إلى المغرب.

من جهته لفت وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إلى أن مجلس الدولة أعطى الضوء الأخضر لترحيل إيكويسن.

ووصف دارمانين ذلك بأنه نصر عظيم للجمهورية.

وكانت المحكمة الإدارية في باريس، قضت في 5 أغسطس/ آب الجاري، بتعليق قرار دارمانين ترحيل الإمام إيكويسن.

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، نشر دارمانين عبر حسابه على تويتر، خبرا لمجلة "لا بوينت" اليمينية تحت عنوان: "الإمام الإخواني مهدد بالترحيل" وعلق عليه بالقول: "هذا الداعية يتبنى خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، وسيتم طرده من الأراضي الفرنسية".

وردا على هذه التصريحات، أعربت الجالية المسلمة في فرنسا عن استيائها، وأكدت أن إيكويسن يقوم بالدعوة الإرشادية ومحبوب ومتابع بين فئة الشباب.

بدورها، اعتبرت منظمات حقوق إنسان ترحيل الوزير للإمام دون وجود قرار محكمة أنه غير قانوني.