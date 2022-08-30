المفوضية الأوروبية: أسعار الطاقة تسجل أرقاماً قياسية والبديل الطاقة النظيفة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن أسعار الطاقة تسجل أرقاماً قياسية في ظل أزمة وقود أحفوري تواجهها القارة، مشددة على ضرورة تحرك الدول معاً لمعالجة ذلك على وجه السرعة بالانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن "أسعار الطاقة تسجل أرقاماً قياسية، وما نواجهه هو أزمة وقود أحفوري، لذا نحن بحاجة إلى حلول خضراء لمعالجة هذه الأزمة".

وأضافت دير لاين، خلال كلمة أمام قمة أمن الطاقة في منطقة البلطيق بالدنمارك: "نقوم بتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة مع نظام مترابط من خلال ثلاث ركائز أساسية".

وأشارت إلى أن ذلك "يتطلب أولاً توفير الطاقة وبشكل أساسي طاقة الوقود الأحفوري"، لافتة إلى أن "جميع الدول الأوروبية اتفقت بشكل مشترك على توفير 50 بالمئة من الطاقة بين أغسطس/ آب الجاري و مارس/ آذار 2023".

وقالت المسؤولة الأوروبية: "الركيزة الثانية هي أننا بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري الروسي والانتقال إلى مصادر موثوقة من أجل ملء مخازننا أيضا".

وأوضحت أن الدول الأوروبية حققت الآن متوسط سعة تخزين بلغ 80 % من الطاقة.