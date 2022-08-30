قطر قلقة بسبب تعليق أعمال اللجنة الدستورية السورية وتدعو لوضع حد لمعاناة الشعب

أعربت قطر عن قلقها إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية السورية، وعدم اتخاذ نظام الأسد أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة.

ودعت الدوحة الشركاء الدوليين إلى وضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر، الثلاثاء، في الاجتماع الدولي الرابع حول سوريا بمدينة جنيف السويسرية، بدعوة من الولايات المتحدة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، في كلمة له خلال الاجتماع: إن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة تتمثل في التنسيق والمساعدة لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية".

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام واجهها عسكرياً ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.

وأضاف رئيس وفد قطر: "على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ اجتماعنا الأخير في بروكسل، إلا أن جهودنا المتضافرة تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى لدعم السوريين والمحافظة على كرامتهم".

ودعا الخليفي الشركاء الدوليين إلى مواصلة جهودهم لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري، مشيداً بدور البلدان المضيفة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم.

وأعرب عن القلق العميق إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية، وعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة.

وأكد موقف قطر الداعي إلى حل الأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وصدرالقرار 2254 في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ونص على مطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي لإجراء تحول سياسي.

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جنيف اجتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية دون التوصل لنتائج، ثم تعذر عقد جولة تاسعة إثر اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحياد جراء دعمها عقوبات غربية على روسيا (حليف النظام) لشنها هجوما عسكريا متواصلا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

ويستمر اجتماع جنيف ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة و15 دولة من مجموعة أصدقاء الشعب السوري، بهدف بحث كيفية تحريك الملف السياسي في سوريا.