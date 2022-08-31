روسيا تنقل منظومة صواريخ إس-300 من سوريا إلى القرم

كشفت صور لأقمار صناعية نقل روسيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-300 من سوريا إلى ميناء روسي.

وقالت شركة إسرائيلية متخصصة في التقاط الصور بالأقمار الصناعية إن روسيا نقلت بطارية صواريخ إس-300 المضادة للطائرات من سوريا إلى ميناء روسي بالقرب من شبه جزيرة القرم.

والتقطت شركة الاستخبارات الخاصة إيميج سات انترناشيونال المعروفة اختصارا باسم ISI صورا تظهر وجود بطارية إس-300 المضادة للطائرات في منطقة مصياف بسوريا في شهر نيسان/أبريل وصورا أخرى للموقع بعد خلوه منها في 25 آب/أغسطس بعد نقل مكوناتها إلى ميناء طرطوس.

وأظهرت صور منفصلة البطارية على رصيف في مدينة طرطوس ما بين 12 و17 آب /أغسطس. وبحلول 20 آب/أغسطس، كانت قد غادرت سوريا بصورة نهائية.

وأكدت شركة إيميج سات أن بطارية الصواريخ نقلت على متن السفينة الروسية سبارتا 2 التي غادرت مدينة طرطوس إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وتُظهر بيانات منصة رفينيتيف أيكون للتحليل المالي، أن سفينة سبارتا 2 موجودة حاليا في نوفوروسيسك، بعد أن وصلت إلى المرفأ عبر مضيق الدردنيل في تركيا على الرغم من تفعيل اتفاقية مونترو لعام 1936 التي تحظر مرور السفن الحربية في المضائق التركية أثناء الحرب أو عندما تتعرض للتهديد.

ومع ذلك، لا تنص الاتفاقية على بند يمنع أي سفن من العودة إلى قاعدتها المسجلة، وأشارت مصادر مفتوحة إلى أن روسيا تواصل شحناتها باستخدام السفن المدنية.

ورفضت وزارة الدفاع الروسية التعليق على الأمر.

ولروسيا وجود عسكري في سوريا منذ عام 2015 عندما تدخلت في الحرب إلى جانب رئيس النظام بشار الأسد.

وإذا تأكد خبر نقل الصواريخ؛ فستكون تلك إشارة إلى تحرك روسي مهم لتعزيز دفاعاتها بالقرب من مسرح العمليات في أوكرانيا، حيث تعرضت قواتها لهجمات مدمرة في الأسابيع الماضية.



وفي واحدة من تلك الهجمات، دُمرت 8 طائرات حربية روسية هذا الشهر في سلسلة انفجارات في قاعدة جوية بشبه جزيرة القرم.

فيما امتنعت أوكرانيا عن القول إنها نفذت الهجمات أو كيف نفذتها.

وأظهرت صور شركة إيميج سات إنترناشيونال، أن مكون الرادار الخاص بالبطارية إس-300 نُقل منفرداً من قاعدة مصياف إلى قاعدة حميميم الجوية على الساحل السوري شمال طرطوس.

وقال محللو الشركة إن حجم الرادار ووزنه جعلا من غير المناسب شحنه عن طريق البحر وأنه ربما يحتاج إلى شحنه جواً بطائرة نقل "إليوشن 76" من حميميم إلى روسيا.