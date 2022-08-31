روسيا توقف إمدادات الغاز بالكامل عن فرنسا

أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل عن فرنسا وفق ما أعلنت شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، الثلاثاء،

وقالت الشركة، في بيان، إن القرار يبدأ اعتبارا من الثلاثاء "بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق العقود"، دون مزيد من التفاصيل عن نسبة الخفض.

فيما أعلنت مجموعة غازبروم الروسية الأربعاء أنها أوقفت "بالكامل" إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يصل حقول سيبيريا بألمانيا، بسبب أشغال صيانة يتوقع أن تستغرق ثلاثة أيام.

وقال موقع نورد ستريم عبر الإنترنت، الأربعاء، إنه "تم وقف إمدادات الغاز بحلول الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش، بسبب أعمال صيانة".

والأسبوع الماضي، أبلغت شركة غازبروم الروسية العملاقة، عزمها تعليق إمدادات الغاز عبر أنبوب الغاز لمدة 3 أيام تبدأ من 31 أغسطس/آب 2022.

ويتهم الغرب روسيا بتحويل الغاز الطبيعي إلى سلاح في المعركة القائمة بينه وبين موسكو، ردا على قيام الأخيرة بتنفيذ حرب ما زالت قائمة ضد أوكرانيا.

وقبل الغلق اليوم، كان خط الغاز ينقل 20 بالمئة من طاقته الكاملة، إذ تبلغ قدرة الأنبوب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

والغلق اليوم هو الثاني بعد وقف آخر للإمدادات تم تنفيذه اعتبارا من 11 يوليو/تموز الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.