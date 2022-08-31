لافروف: نعمل مع طهران على آليات تعاون "للمنفعة المتبادلة" بعيداً عن إملاءات الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تعمل مع إيران على إنشاء آليات تعاون موثوقة في شتى المجالات، بعيداً عن الإملاءات الغربية، بما يخدم تبادل المنفعة.

جاءت تصريحات لافروف خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء.

وأوضح لافروف أن "جهود الغرب لتحقيق الهيمنة الكاملة في العالم تدمر هيكل العلاقات الدولية بشكل متعمد وممنهج".

وقال لافروف: "سنناقش اليوم العلاقات بين بلدينا في المجالات الاقتصادية والإنسانية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة مهام السياسة الخارجية التي حددها قادتنا".

وشدد على أن قيادة البلدين "حددت مبادئ توجيهية واضحة" في هذا السياق.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو بعد أكثر من شهرين من زيارة لافروف لطهران، أكد خلالها الجانبان الحاجة إلى "توسيع شامل للتعاون والتفاعل".

وأمس الثلاثاء، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الاجتماع بين لافروف وعبد اللهيان سيركز على "الوصول إلى خط النهاية" للاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشامل، كما سيتناول ملفات سوريا وأوكرانيا والتعاون العسكري الإيراني الروسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.