وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي السابق

توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأفاد المستشفى المركزي التابع للرئاسة الروسية في بيان إنه "مساء الثلاثاء وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف".

ووصل غورباتشوف إلى السلطة عام 1985، وبين 1990 و1991 تولى منصب رئيس الاتحاد السوفيتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة أدّت لانهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وكان غورباتشوف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، إلا أنه أنهى الحرب الباردة بين الشرق والغرب وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 1990.