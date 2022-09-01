صحيفة يونانية تعتبر أن الطائرات المسيرة التركية تشكل تهديداً لبلادها

اعتبرت صحيفة "كاثيمرني" اليونانية أن الطائرات المسيرة التركية تشكل تهديدًا على دفاعات بلادها.

وقالت الصحيفة في خبر أسندته إلى مصادر عسكرية، الخميس، إن ما كانت تقوم به المقاتلات التركية في بحر إيجة سابقًا تقوم بقسم منه المسيرات الآن.

وأورد الخبر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها:" موجودون اعتبارا من الآن بمسيراتنا وطائراتنا بلا طيار المسلحة و(طائرات) أقينجي، و(مروحيات) غوك بي، وبأسلحتنا هذه فإننا البلاء المرعب لأعدائنا في العالم".

وتطرق الخبر إلى ميزات طائرات بيرقدار تي بي 2 وأقينجي وأنكا-س التركية.

وادعت الصحيفة أن اليونان وضعت مشاريع "احترازية" ضد المسيرات التركية.

وأضافت: "يتواصل بكل سرية نشر مضادات للمسيرات إسرائيلية الصنع في الجهة الشرقية من بحر إيجة، ومن ناحية أخرى، تم إقرار شراء مسيرات أمريكية من طراز "إم كيو-9"، وموجود مشاريع مسيرات محلية على الأجندة".

وأكدت الصحيفة أن اليونان لا تمتلك تجهيزات حربية إلكترونية كافية، وقالت:" وهذا مقلق في حال نشوب اشتباكات تركية- يونانية محتملة في إيجة".