وزير الخارجية الروسي ينتقد تعليق الاتحاد الأوروبي اتفاقية التأشيرات

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، تعليق الاتحاد الأوروبي اتفاقية منح تأشيرات السفر لمواطنيه

وقال لافروف في لقاء جمعه مع طلاب جامعة "MGIMO" في موسكو، إن بلاده ليست مضطرة لأن تنغلق على أوروبا، ردا على فرض الاتحاد الأوروبي أمس، قيودا على تأشيرة شنغين الممنوحة للروس.

ووفق وكالة تاس المحلية، أضاف لافروف: "لن نعزل أنفسنا، ولسنا بحاجة إلى الرد بالمثل ومعاقبة مواطني الدول الأوروبية بشكل جماعي".

وتابع: "إنه أمر سخيف، ينبغي أن لا نتبع هذا المسار، ونرد على الغباء بغباء".

وأمس، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق تأشيرات السفر مع روسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن دول التكتل اتفقت على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا"، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وأكد بوريل أن الطلبات التي ستقدم بعد الآن ستمر عبر "تدقيق شديد"، لافتا أن بلدان من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وفنلندا وتشيكيا طالبت بحظر كامل للمواطنين الروس، إلا أن دولا مثل فرنسا وألمانيا واليونان وقبرص الرومية عارضت ذلك.

وأشار بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لروسيا يمكنها اتخاذ إجراءاتها الخاصة على المستوى الوطني للحد من دخول الروس.