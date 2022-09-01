وفاة مدير ثاني أكبر شركة نفط في روسيا بعد سقوطه من نافذة

توفي رافيل ماغانوف مدير شركة لوك أويل، الخميس، بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو.

وقالت شرطة العاصمة إن الحادث وقع في الساعة السابعة من صباح الخميس في المستشفى المركزي في شارع المارشال تيموشينكو، من حيث سقط من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرا بجروحه.

وبدأ السلطات التحقيقات في مكان الحـادث، فيما لم يرد بعد أي تعليق من شركة "لوك أويل"، حسب مصادر.

وعمل ماغانوف في شركة لوك أويل منذ عام 1993، بعد وقت قصير من تأسيس الشركة، وأشرف على عمليات التكرير والإنتاج والاستكشاف، ثم أصبح رئيس مجلس الإدارة في عام 2020، وشقيقه نيل هو رئيس شركة تات نفط الروسية المنتجة للنفط



وقد حقق رافيل عدداً كبيراً من الإنجازات طوال فترة توليه منصب إدارة الشركة، ما ساهم بإيصال الشركة إلى أن تكون ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.