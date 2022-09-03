الروس يلقون النظرة الأخيرة على غورباتشيف وبوتين لن يحضر الجنازة

يلقي الروس اليوم السبت النظرة الأخيرة على آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف في مراسم جنازة محدودة لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين.

ويحظى غورباتشيف الذي توفي غورباتشيف مساء الثلاثاء ووصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه بعض الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 عند محاولته انقاذه مع إصلاحات ديمقراطية واقتصادية.

أدى انهيار الاتحاد السوفياتي الذي وصفه بوتين بانه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين" الى انتهاء الحرب الباردة.

ورغم الإصلاحات الكبرى التي قام بها من أجل حرية التعبير، حمّله العديد من الروس مسؤولية انهيار قوة عظمى وسنوات من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك.

في دليل على هذا الأمر، لم يتم إعلان يوم حداد وطني كما ان الجنازة تنظم في ظل غياب بوتين الذي عزاه الكرملين الى "ارتباطات بالمواعيد".

واصطف مئات الروس صباحا أمام مجلس النقابات في موسكو حيث سجي جثمان غورباتشيف لالقاء نظرة الوداع كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

في الداخل، وضعت صورة للزعيم السابق الى جانب النعش المفتوح حيث جلست ابنته إيرينا.

فيما وقف حارسا شرف على جانبي النعش بينما يضع الزوار الزهور وينحنون احتراما امام النعيش.

- فيكتور اوربان حاضر

في إطار من التوتر الشديد بين روسيا والدول الغربية حول النزاع في أوكرانيا، لم يحضر أي زعيم أجنبي إلى موسكو للمشاركة في الجنازة.

لكن تم في اللحظة الأخيرة الإعلان عن مجيء رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان المقرب من الكرملين ليكون الزعيم الأجنبي الوحيد الذي أعلن عن حضوره السبت.

مجلس النقابات الذي سجي فيه جثمان غورباتشيف هو مكان رمزي في العاصمة الروسية سجيت فيه جثامين عدة قادة شيوعيين مثل جوزف ستالين عام 1953.

بعد هذه المراسم، سيوارى الزعيم السوفياتي السابق الثرى في مقبرة نوفوديفيتشي الى جانب زوجته رايسا غورباتشيفا التي توفيت عام 1999.

رغم عدم حضوره الجنازة السبت، توجه بوتين الخميس الى المستشفى المركزي في موسكو حيث توفي غورباتشيف ووضع باقة ورود قرب نعشه.

غداة وفاته وجه بوتين له أول تحية في رسالة تعزية. بلهجة حيادية، قال إن غورباتشيف "ترك تأثيرا كبيرا على تاريخ العالم" وكان "يجهد لعرض حلوله الخاصة للمشاكل".

وكانت العلاقات بين الرجلين معقدة وتتأرجح بين علامات التقدير والمآخذ المتبادلة قبل أن تصبح لامبالاة ودية.

- برلين في حداد

في المقابل وجهت العواصم الغربية من واشنطن الى برلين مرورا بباريس وروما تحية تقدير لذكرى غورباتشيف بسبب عمله على التقارب بين الغرب والشرق وخفض الترسانات النووية ما أدى الى منحه جائزة نوبل للسلام في 1990.

وأعلنت المانيا التي أتاح سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي إعادة توحيدها، أنه سيتم تنكيس الأعلام السبت في العاصمة.

في المقابل، يظهر التكريم المحدود الذي خص به الروس غورباتشيف ضعف شعبيته في البلاد. ويرى كثيرون أنه ساهم في انهيار القوة السوفياتية العظمى التي كانت تتنافس مع أميركا والتي فتحت نهايتها المجال أمام عقد من الأزمات والعنف.

يشار إلى ان الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، المنافس الأكبر لغورباتشيف، والذي حكم خلال السنوات الصعبة في تسعينيات القرن الماضي وعيّن فلاديمير بوتين خلفا له في 1999، خصصت له مراسم جنازة وطنية عند وفاته في 2007.