روسيا تعلن خروج محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية عن الخدمة

توقفت أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا عن العمل مرة أخرى في الساعات الأولى من اليوم السبت، حسب زعم السلطات المحلية المدعومة من روسيا، مع استمرار القصف ما تسب بتدمير خط كهرباء رئيسي في المحطة.

جاءت هذه المزاعم بعد يوم واحد فقط من وصول فريق من المفتشين من الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة إلى محطة الطاقة النووية زابوريجيا، بعد ستة أشهر من بدء اجتياح روسيا لأوكرانيا.

تهدف مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المساعدة في تأمين الموقع، فيما تواصل موسكو وكييف تبادل اللوم في قصف المحطة النووية ومحيطها.

في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام، قال عضو الإدارة المحلية المعينة من الكرملين، فلاديمير روغوف "لقد أصيب خط كهرباء دنيبروفسكايا. تحولت محطة الطاقة النووية إلى خدمة احتياجاتها الخاصة فقط".

وأضاف روغوف أن قذيفة أصابت منطقة بين مفاعلين، بيد أنه لا يمكن التحقق من ادعاءاته على الفور.

في وقت متأخر من مساء الجمعة، أفادت السلطات المدعومة من روسيا بأن المحطة تعرضت لإطلاق نار لمدة ساعتين تقريبًا، وألقت باللوم على القوات الأوكرانية في أحدث سلسلة من الادعاءات المماثلة.

حتى صباح السبت، لم تعلق الحكومة الأوكرانية ولا شركة الطاقة النووية في البلاد (إنرجيتوم) على هذه المزاعم.

عانت المحطة مرارا من انقطاع كامل عن شبكة الكهرباء في أوكرانيا منذ الأسبوع الماضي، وألقت شركة الطاقة باللوم على قصف بقذائف المورتر والحرائق بالقرب من الموقع.

فيما اتهمت السلطات الأوكرانية المحلية موسكو بقصف مدينتين تطلان على المحطة النووية عبر نهر دنيبر بالصواريخ، وهو اتهام أطلقته مرارا خلال الأسابيع الماضية.