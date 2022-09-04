البوسنة تؤكد أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة لأراضيها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، على أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلاده.

جاء ذلك في تصريحات صحفية حول الزيارة الرسمية التي سيجريها الرئيس أردوغان إلى البوسنة والهرسك الثلاثاء القادم.

وقال جعفروفيتش إن لتركيا والرئيس أردوغان دور كبير في الحفاظ على السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك والمنطقة.

ولفت إلى أن الزيارة هامة أيضا من حيث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن كل زيارة يقوم بها الرئيس أردوغان إلى البوسنة والهرسك والمنطقة "لها تأثير مهدئ" (بخصوص التوترات في البلقان).

وشدد على أهمية الزيارة من حيث استقرار المنطقة فضلا عن أهميتها من ناحية العلاقات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل كلا من البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا.