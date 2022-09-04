الجيش الإسرائيلي يعين هرتسي هليفي رئيسًا جديدًا للأركان

اختار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، هرتسي هليفي لتولي منصب رئيس أركان الجيش خلفا لأفيف كوخافي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن غانتس سيرفع اسم اللواء "هليفي" الأسبوع المقبل إلى اللجنة الاستشارية المعنية بالتعيينات في المناصب الرفيعة (يرأسها قاض متقاعد بالمحكمة العليا)، ثم سيعرض قرار التعيين على الحكومة للمصادقة عليه.

وأضافت: "أبلغ وزير الدفاع رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الأركان الحالي اللواء أفيف كوخافي بقراره".

من جانبه، قال مكتب غانتس في بيان: "اختار وزير الدفاع اختار اللواء هليفي في نهاية عملية منتظمة، تضمنت التشاور مع العديد من كبار المسؤولين بمن فيهم رؤساء حكومات سابقون ورئيس الوزراء الحالي ووزراء دفاع ورؤساء أركان سابقون ورئيس الأركان الحالي".

بدوره، وصف لابيد هليفي بإنه "ضابط مميز يتمتع بثروة من الخبرة والمهارات"، مضيفا في تغريدة على تويتر: "أنا متأكد منأنه سيقود الجيش الإسرائيلي إلى العديد من الإنجازات الهامة".

ولد اللواء هليفي عام 1967 وسمي على اسم عمه هرتسل هليفي الذي قتل في معركة القدس في حرب الأيام الستة (حرب يونيو/ حزيران 1967).

ونشأ في القدس وتجند عام 1985 كمقاتل في سلاح المظلات وشغل في الفترة بين 2001-2004 منصب قائد دورية في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة (ماتكال).

وعام 2005 عُيّن قائدا للواء "منشيه" الإقليمي (في منطقة جنين وقلقيلية وطولكرم بالضفة الغربية) وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2007، عندما تم تعيينه قائدا للواء المظليين.

وشغل هليفي منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية من 2014 إلى 2018، وعُيّن عام 2021 في منصب نائب رئيس الأركان.