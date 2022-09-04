الجيش الروسي يعلن إسقاط 287 طائرة أوكرانية منذ بدء الاجتياح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسقاط 287 طائرة و151 مروحية للجيش الأوكراني منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن قوات بلاده تمكنت في الساعات الـ24 الأخيرة من تدمير 11 دبابة، و17 عربة عسكرية، و10 مدرعات، في منطقتي ميكولايف، وكريفوروجسكي.

ولفت إلى مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، وإسقاط طائرة من طراز سوخوي 25.

كما أشار إلى مقتل 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع للذخيرة في منطقة كراماتورساك.

وأوضح أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 287 طائرة عسكرية، و151 مروحية، و1872 مسيرة، و372 منظومة دفاع جوي.

وأضاف أنها دمرت أيضا 4804 دبابة وعربة مدرعة، و824 راجمة صواريخ، و3367 مدفعية، و5276 عربة عسكرية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على تصريحات المتحدث الروسي.