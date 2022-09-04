اليونان تعترف بصدها دخول أكثر من 150 ألف مهاجر منذ بداية العام

أعلن وزير الهجرة اليوناني أنهم منعوا دخول أكثر من 150 ألف مهاجر غير شرعي عند الحدود البرية والبحرية منذ بداية العام.

وقال نوتيس ميتاراخي لصحيفة "إليفتيروس تيبوس" إنه "منع دخول 154102 مهاجر غير نظامي منذ بداية العام. فيما حاول 50 ألف مهاجر دخول اليونان في شهر آب/أغسطس وحده".

تعد مراقبة الحدود إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة اليونانية التي وصلت إلى السلطة في عام 2019.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خطة لتمديد جدار طوله حاليا 40 كلم، 80 كلم اضافية على طول الحدود اليونانية التركية في إطار الجهود للسيطرة على تدفق المهاجرين.

وسيتم أيضا تركيب كاميرات حرارية ونشر 250 عنصرا اضافيا من حرس الحدود.

واليونان الدولة المفضلة للفارين من إفريقيا والشرق الأوسط سعيا الى حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.

يمر آلاف الأشخاص عبر تركيا من خلال نهر إيفروس أو عبر محاولة عبور بحر ايجه.

تعرضت اليونان لانتقادات متكررة بسبب عمليات إبعاد غير قانونية مزعومة لمهاجرين إلى تركيا على حدودها البرية والبحرية، وفقًا لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية ووكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى. لكن أثينا نفت دائما هذه الاتهامات.

ونفى ميتاراخي الأحد تورط أثينا في عمليات إبعاد غير شرعية للمهاجرين.

وكانت مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان أعلنت أن طفلة في الخامسة كانت ضمن مجموعة توفيت بعد تعرضها للدغة عقرب في حين نفت الحكومة اليونانية لأيام وجود مهاجرين على اراضيها.

وشكك ميتاراخي في ظروف هذا الحادث.

وقال إن الأسرة المعنية ذكرت أن لديها أربعة أطفال وأن الشرطة اليونانية أنقذتهم جميعا.

وأضاف "لنقل الأمور ببساطة، كانوا أربعة أطفال ضمن الأسرة وأنقذنا أربعة".

وأوضح "هناك الكثير من التناقضات بين ما قالته الأسرة في البداية وما قالته بعد ذلك وما تم إثباته حتى الآن".