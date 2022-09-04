مناصرون للحرب الروسية في أوكرانيا يتظاهرون في كولن الألمانية

تظاهر حوالي ألف شخص في مدينة كولن الألمانية دعماً لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، فيما تظاهرت مجموعة أخرى ضد الحرب وهتفت تضامنا مع أوكرانيا.

واجتمع أنصار للكرملين وسط كولن حاملين الأعلام الروسية والألمانية، وأكدوا على رفضهم للمساعدات العسكرية التي تقدمها ألمانيا لأوكرانيا.

كما حمل المتظاهرون لافتات داعمة لروسيا وهتفوا لرئيسها فلاديمير بوتين.

إثر ذلك، نظمت مجموعة أخرى مظاهرة مناهضة، وصف المشاركون فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا بـ"الجائر"، مطالبين موسكو بالانسحاب فورا من الأراضي الأوكرانية.

وفرضت فرق الشرطة تدابير أمنية مشددة، ما حال دون وقوع مواجهة بين المجموعتين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.