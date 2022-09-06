الرئيس الأوكراني يعلن أن آلاف الأطنان من القمح ستصل الصومال خلال أسابيع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن آلاف الأطنان من القمح ستصل الصومال في الأسابيع القادمة.

وقال زيلينسكي، في تغريدة، إن"أوكرانيا تواصل إنقاذ العالم بقمحها، فإضافة لشحنات الحبوب السابقة إلى إفريقيا، سيصل 28 ألفا و600 طن قمح إلى الصومال في الأسابيع القادمة.

وأضاف: "في هذا البلد، بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، توقعت الأمم المتحدة حدوث مجاعة بحلول نهاية هذا العام".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.