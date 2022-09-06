روسيا تتهم أمريكا بالتسبب في أزمة إمدادات الغاز في أوروبا

قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هي من أثار أزمة إمدادات الغاز في أوروبا عن طريق دفع الزعماء الأوروبيين نحو خطوة "انتحارية" بوقف التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة مع موسكو.

واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة بأنها تسببت بأزمة إمدادات الغاز في أوروبا، مما جعل الزعماء الأوروبيين مضطرين لاتخاذ خطوة وصفتها بـ "الانتحارية" وذلك بوقف التعاون الاقتصادي والطاقة مع موسكو.

وأضافت زاخاروفا لوكالات إخبارية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أن الولايات المتحدة سعت منذ فترة طويلة لقطع العلاقات في مجال الطاقة بين روسيا والقوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا، على الرغم من أن موسكو كانت موردا موثوقا للطاقة منذ الحقبة السوفيتية.

وأكدت أن خطوة الاتحاد الأوروبي هي انتحار لكن من الواضح أنه سيتعين عليهم تجاوزه.

وخفضت موسكو بشدة إمدادات الغاز إلى الأوروبيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في نهاية فبراير، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وتتهم أوروبا مركز الكرملين باستخدام الغاز وسيلة ضغط عليها بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات.

وفي تصريح لمركز الكرملين بعد فرض العقوبات على موسكو، قال: "إن الغرب تسبب في أزمة الطاقة بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث، وهي خطوة تشبه إعلان لحرب اقتصادية".