ألبانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني كبير

أعلنت ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطرد موظفي السفارة على خلفية هجوم سيبراني كبير وقع قبل شهرين تقريبا على مواقع الحكومة الألبانية اتهمت طهران بالوقوف وراءه، حسبما قال رئيس الوزراء.

أوضح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما اليوم الأربعاء أنه تم تسليم قرار الحكومة إلى السفارة الإيرانية في تيرانا بمذكرة رسمية. وصدرت أوامر لجميع موظفي السفارة، بمن فيهم الدبلوماسيون وأفراد الأمن، بمغادرة ألبانيا في غضون 24 ساعة.

وفي الخامس عشر من يوليو / تموز تسبب هجوم سيبراني في توقف العديد من الخدمات والمواقع الرقمية للحكومة الألبانية مؤقتا.

وقال راما إن التحقيق خلص إلى أن الهجوم السيبراني لم ينفذ من أفراد أو مجموعات مستقلة، واصفا إياه بأنه "عدوان دولة".

وأضاف في بيان مصور "التحقيق المتعمق وضع تحت تصرفنا أدلة لا يمكن إنكارها على أن الهجوم السيبراني على بلدنا الذي تم بتدبير ورعاية إيران ضلعت فيه أربع مجموعات في هجومها على ألبانيا".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إنها تدعم الخطوة التي اتخذتها ألبانيا، حليفة الناتو.

أوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم السيبراني الإيراني".

وأضافت "ننضم إلى دعوة رئيس الوزراء راما لمحاسبة إيران على هذا الحادث السيبراني غير المسبوق".

قالت واتسون "سوف تتخذ واشنطن مزيدا من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأعمال التي تهدد أمن حليف للولايات المتحدة وتشكل سابقة مقلقة للفضاء السيبراني".

تأوي ألبانيا، العضوة في حلف الناتو منذ عام 2009، حوالي ثلاثة آلاف معارض إيراني من جماعة مجاهدي خلق، يعيشون في مخيم أشرف 3 في مانيز، على بعد 30 كيلومترا غرب العاصمة الألبانية تيرانا.