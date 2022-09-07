المفوضية الأوروبية تطالب بتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية بالتضامن وتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، بهدف قطع مصادر التمويل التي يستخدمها الرئيس فلاديمير بوتين لتمويل ما وصفتها بحربه الوحشية ضد أوكرانيا.

وقالت في مؤتمر صحفي إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على تحديد سقف أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية ضد موسكو.

وأضافت أنه من الضروري أيضا السعي للحصول على مساهمة تضامنية من شركات النفط والغاز الأوروبية التي تحقق أرباحًا غير اعتيادية من زيادة تكاليف الطاقة، مشددةً على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة لاسيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

واتهمت فون دير لاين روسيا بالتلاعب بسوق الغاز، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل أخرى للغاز الروسي.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة والجزائر والنرويج وأذربيجان قد تكون دول بديلة لمصادر الغاز.

وأردفت: "نواجه وضعا استثنائيا لأن روسيا مورد لا يعتمد عليه، وأيضا لأن روسيا تتلاعب بنشاط بسوق الغاز".

يشار إلى أن النرويج باتت مصدر أساسي حاليا للغاز الوارد إلى أوروبا، إلا أنه مستويات الاستيراد لم تصل لمعدلات الواردات الروسية.

وكان الغاز الروسي يشكل 40 بالمئة من إجمالي الغاز الوارد إلى أوروبا قبل فرض عقوبات على موسكو بينها وقف صادرات الغاز، عق الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأصبح الغاز الروسي لا يمثل حاليا سوى 9 بالمئة من واردات أوروبا في هذا القطاع.