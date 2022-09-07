بوتين: العقوبات على موسكو "تهدد العالم بأسره"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عزل روسيا "مستحيل"، رغم العقوبات غير المسبوقة التي تفرضها دول غربية على موسكو على خلفية الحرب مع أوكرانيا.

وقال بوتين اليوم الاربعاء، في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، "بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا، من المستحيل تحقيق ذلك".

مضيفا أن "حمى العقوبات في الغرب (...) تهدد العالم بأسره"، وأن موسكو ستتحدى محاولات الغرب إلى إبعاد روسيا عن الساحة العالمية.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون روسيا تستخدم الطاقة سلاحا ضدّ أوروبا، بعد أيام من توقف شحنات الغاز الروسي عبر خطّ أنابيب "نورد ستريم".

وقال إن دول الغرب تقول "إن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح.. كلام فارغ! أي سلاح نستخدم؟ نحن نقوم بتوفير الكميات الضرورية وفقًا لطلبات الدول المستوردة."

وأضاف أن ألمانيا والعقوبات هم المسؤولون عن عدم تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 وإن أوكرانيا وبولندا قررتا بمفردهما إغلاق خطوط الغاز الأخرى إلى أوروبا.

وأكد أن شركة غازبروم يمكن أن تستأنف نقل الغاز عبر نورد ستريم 1 إذا تمت إعادة توربين رئيسي إلى روسيا.

إلى ذلك، لفت بوتين إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية تتّجه بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى الدول الفقيرة، ما يشكّل خطر "كارثة إنسانية".

وقال: "كلّ الحبوب المصدّرة من أوكرانيا تقريبا لا تُرسَل إلى الدول النامية والدول الأكثر فقرًا، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي".

واستؤنفت صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد أن وقعت كييف وموسكو في تموز/يوليو اتفاق اسطنبول، تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا.