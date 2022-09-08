الكرملين ينفي اتهامات واشنطن له بالتورط في "عمليات احتجاز وترحيل قسري" للأوكرانيين

نفى الكرملين اتهامات واشنطن له بالتورط في "عمليات احتجاز وترحيل قسري" لنحو 1.6 مليون أوكراني إلى الداخل الروسي، معلقاً بأن "هذه أساليب قذرة للدعاية الغربية".

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، بناء على طلب أمريكي ألباني مشترك حول "صون السلم والأمن في أوكرانيا".

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد في الجلسة: "لدينا تقديرات من مصادر متنوعة، بينها الحكومة الروسية، تشير إلى أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحلت قسرا ما بين 900 ألف و1.6 مليون أوكراني من منازلهم إلى روسيا".

وأضافت: "سأكون واضحة.. لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن مسؤولين من الإدارة الرئاسية الروسية (مكتب بوتين) يشرفون وينسقون عمليات التصفية".

وردا على هذا الاتهام، اعتبر مندوب روسيا السفير فاسيلي نيبيزيا خلال الجلسة أن "اجتماع مجلس الأمن اليوم هو علامة فارقة في حملات التضليل ضد بلدنا".

وتابع: "هذه الأساليب القذرة للدعاية الغربية معروفة لنا جيدا.. إنهم يتهموننا ببعض إجراءات التصفية القاسية".

وأردف: "أود أن أسأل زميلتنا الأمريكية أي فيلم رعب قصتيه علينا اليوم؟ هل هذا فيلم من إعداد "وزارة الدعاية" الأوكرانية ؟".

واعتبر أن "هذه أكاذيب وافتراءات ودعاية كاذبة ضد روسيا.. لسنوات عديدة، كان سجناء سجن غوانتانامو محتجزين بشكل غير قانوني دون محاكمة أو تحقيق".

واستطرد: "ربما كانت تلك أحلك بقعة على سمعة حقوق الإنسان الملوثة للولايات المتحدة، ولم يُحاسب أي شخص على استخدام التعذيب وسوء المعاملة للسجناء في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية".

وقال نيبيزيا إن روسيا هي "أكبر بلد يستقبل اللاجئين الأوكرانيين وهؤلاء لا يُحتجزون في سجون، كما حدث مثلا في خليج غوانتانامو، لكنهم يعيشون بحرية وطواعية في روسيا، ولا أحد يمنعهم من الانتقال أو مغادرة روسيا".