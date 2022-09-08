أعلن قصر باكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز الـ 96 عاما.

وتعد فترة حكم الملكة هي الأطول في تاريخ بريطانيا حيث استمرت 70 عاماً.

وبوفاتها يصبح نجلها تشارلز هو ملك البلاد، كما ستلقب زوجته كاميلا بالملكة كونسورت، بحسب ما أوصت الملكة الأم.

وأفاد بيان صادر عن القصر بأن الملك الجديد وزوجته سيبقيان في بالمورال هذا المساء، وسيعودان إلى العاصمة البريطانية لندن غدًا.

كانت إليزابيث الثانية الملكة الوحيدة التي عرفها معظم البريطانيين على الإطلاق، واسمها يحدد عصرا أطلق عليه "العصر الإليزابيثي الحديث"، وقد ارتبط بجيل يكاد أن يندثر ممن قاتلوا في الحرب العالمية الثانية.