هل ملكة بريطانيا في خطر بعد الوعكة الصحية الأخيرة؟

أعلن قصر باكنغهام البريطاني اليوم الخميس، أن أطباء الملكة البريطانية قلقون حول صحتها ونصحوها بالبقاء تحت الإشراف الطبي.

وأوضح القصر في بيان مقتضب، أن الملكة إليزابيث تخضع حاليا لفترة نقاهة في مقر إقامتها بالمورال بمرتفعات اسكتلندا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية في نبأ عاجل بتوجه ولي العهد البريطاني الأميران تشارلز ونجله الأمير ويليام دوق كامبريدج إلى مقر الملكة بالمورال، مضيفة أن أفراد العائلة الملكية المقربون على اطلاع على آخر تطورات حالتها الصحية.

وكان أخر ظهور للملكة إليزابيث، يوم الثلاثاء، حين التقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس وكلفتها رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما اضطرت الملكة إلى تقليص ارتباطاتها العامة، وألغت يوم الأربعاء الماضي اجتماعا افتراضيا مع كبار الوزراء بعد أن نصحها أطباؤها بالراحة.

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في بريطانيا وأقدم ملوك العالم، والبالغة من العمر 96 عاما، بمرور 70 سنة بتوليها عرش بريطانيا في يونيو/حزيران الماضي.