روسيا تدفع بتعزيزات إلى خاركيف بعد تقدم القوات الأوكرانية فيها

أرسل الجيش الروسي تعزيزات إلى خاركيف في أوكرانيا بعدما حقق الجيش الأوكراني خرقاً عسكريا فيها.

وأعلنت كييف الخميس أنها استعادت نحو ألف كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة لا سيما مدينة بالاكليا بالإضافة إلى نحو عشرين بلدة. وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني عبر تلغرام "إنها مهمة صعبة لكننا نحرز تقدما".

وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الخميس من بروكسل إن نشر موسكو تعزيزات يدل على ان روسيا تدفع "ثمنا باهظا".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الموضوع، وأعلنت لوكالات الأنباء الروسية نشر تعزيزات في هذا الاتجاه وبثت شريط فيديو يظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق غير محددة الموقع. ولم يصدر بيان يفصل أو يعلق على عمليات الانتشار هذه مكتفيا بذكر كما كل يوم الخسائر الفادحة التي كبدها الجيش الروسي بالقوات الاوكرانية.

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد لإعادة الانتشار الروسي باتجاه خاركيف متحدثا عن معارك عنيفة.

وكدليل على التقدم الأوكراني، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الأراضي المحتلة في المنطقة الجمعة إجلاء السكان إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة موسكو أو إلى روسيا.

وقال ماكسيم غوبين المسؤول في منطقة كوبيانسك للتلفزيون الروسي "نحاول تركيز جهودنا لإجلاء السكان المحليين منذ ثلاثة أو أربعة أيام الى ان يستقر الوضع".

- معارك شرسة

قال المسؤول الكبير في إدارة الاحتلال الروسي فيتالي غانتشيف لقناة روسيا 24 الجمعة إن "معارك شرسة" تدور حول مدينة بالاكليا التي ذكرت كييف الخميس أنها استعادتها.

وأضاف "لم نعد نسيطر على بالاكليا. محاولات طرد القوات الأوكرانية قائمة لكن المعارك هناك شرسة وقواتنا عالقة عند اطراف" المدينة.

وذكر أن معارك تدور أيضا قرب بلدة شيفتشينكوفي في منطقة خاركيف. واضاف "تحاول القوات المسلحة الأوكرانية اختراق خطوط الدفاع. تم إرسال جنود احتياط من روسيا إلى هناك وقواتنا ترد".

أفاد فريق من وكالة فرانس برس أن الطريق من خاركيف باتجاه الجنوب الشرقي الى بالاكليتا كانت مفتوحة أمام حركة السير صباح الجمعة.

وكانت العديد من السيارات المدنية تسير على الطرقات وكذلك آليات عسكرية. كما ظهرت طوابير انتظار عند عدة نقاط تفتيش.

تقع خاركيف عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والمدينة الثانية في أوكرانيا في شمال شرق البلاد على الحدود مع روسيا مباشرة وتقاوم منذ بداية الغزو في 24 شباط/فبراير.

بالإضافة إلى الاختراق في هذه المنطقة، أعلنت كييف أيضا الخميس سلسلة انتصارات في الجنوب والشرق، مؤكدة أنها استولت على مناطق وبلدات عديدة.

وفي حال تم تعزيزها، تعد المكاسب الأوكرانية الأهم بالنسبة لكييف منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف في نهاية آذار/مارس.

- وحدة حلف شمال الاطلسي

وفي حوض دونباس للتعدين شرق أوكرانيا حيث دارت أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة، اكدت كييف الخميس أن قواتها تقدمت مسافة كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات قرب كراماتورسك وسلوفيانسك واستعادت السيطرة على بلدة أوزيرني.

على بعد 45 كلم في باخموت، قتل ثمانية مدنيين الخميس وأصيب 17 آخرون في ضربات روسية، بحسب السلطات الأوكرانية.

وبحسب الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو، فإن باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل اندلاع النزاع في أواخر شباط/فبراير محرومة من الماء والكهرباء لليوم الرابع على التوالي.

وخلال زيارة لبراغ، أشاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالانتصارات الأخيرة التي حققتها أوكرانيا مشيرًا إلى أن الأسلحة الغربية مثل HIMARS الأميركية، تم استخدامها "لتغيير المعادلة في ساحة المعركة". وقال "نشهد الآن نجاحا في خيرسون (جنوب) وفي خاركيف ولهذا السبب الامور مشجعة للغاية".

اما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فوصل الى بروكسل لحضور اجتماع مع حلف شمال الاطلسي وينوي التشديد على "وحدة" أعضاء المنظمة "لضمان أن يكون تحالفنا قويا قدر الإمكان لردع روسيا عن اي عدوان جديد".