من هم ورثة العرش البريطاني بعد رحيل الملكة إليزابيث؟

بعد 70 عاما من توليها على العرش، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، ليصبح ابنها البكر ووريثها الأمير تشارلز، ملكا، باعتباره الأول على خط وراثة العرش.

الأمير تشارلز 74 عاما، حاز على عدة ألقاب من بينها دوق كورنوال ودوق إدنبرة، أما لقب وريث العرش، فقد ناله وهو في الثالثة من عمره. وهو أكبر وأقدم وريث شرعي، وبتتويجه يصبح أكبر ملك متوّج في تاريخ المملكة المتحدة.

ويأتي الابن الأكبر لتشارلز، ويليام، 40 عاما، المعروف باسم دوق كامبريدج، في المرتبة الثانية لوراثة العرش بعد وفاة الملكة اليزابيث.

وبعده في قائمة الترتيب الطفل الأكبر لويليام، الأمير جورج، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

تليه الأميرة شارلوت، أميرة كامبريدج من مواليد 2 مايو 2015، وهي الطفل الثاني للأمير ويليام.

ومن ثم الطفل الثالث للأمير ويليام، الأمير لويس، من مواليد 23 أبريل 2018.

ليحل خامسا الأمير هاري، نجل تشارلز الأصغر الذي تنازل عن مهامه الملكية وانتقل للعيش في الولايات المتحدة برفقة زوجته ميغان ماركل.

ومن بعد هاري، طفلاه: الأمير آرتشي ماونتبتن وندسور، ثم الأميرة ليليبيت ماونتبتن وندسور.

ويعد الامير أندرو، الابن الثاني للملكة ودوق يورك، الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني، لكنه أعلن في عام 2019 أنه سيتخلى عن واجباته العامة، ونظرا لأن أندرو بعيد عن خط الخلافة، فمن غير المرجح أن يكون ملكا.

ويمكن لأفراد العائلة المالكة أن يتحركوا لأعلى أو لأسفل عندما يموت أحد الأعضاء، أو يتنازل عن العرش أو عند ولادة طفل جديد.