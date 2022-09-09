هجوم بالسلاح الأبيض في ألمانيا يسفر عن جريحين ومقتل المهاجم

تعرض شخصان للطعن في مدينة جنوبي ألمانيا مساء الخميس قبل أن تتمكن الشرطة من تحييده وسط احتمال بوجود "سياق إرهابي".

وهاجم الرجل البالغ 30 عاما عددا من المارة "بسكين واحد على الأقل" قرب محطة أنسباخ بلدة في بافاريا بالقرب من نورمبرغ، وفقا لبيان الشرطة. وأصيب شخصان لكن حياتهما ليست في خطر بحسب المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن المنفذ "هاجم رجال الشرطة" أثناء تدخلهم ففتحوا النار عليه وأصابوه بجروح قاتلة.

وقال شهود عيان إن "الرجل هتف أيضا +الله أكبر+ مرات عدة أثناء تنفيذ الوقائع"، حسب ما نقلت عنهم الشرطة.