أنصار "بي كي كي" الإرهابي يتظاهرون ضد تركيا في العاصمة السويدية

تظاهر أنصار تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، ضد تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتجمع أنصار التنظيم وسط ميدان نورا بانتورغيت، مطالبين بمنع العملية العسكرية التركية المحتملة ضد الإرهابيين شمالي سوريا.

كما دعا هؤلاء إلى إلغاء الآلية المشتركة الدائمة التي أنشئت بموجب المذكرة الموقعة بين تركيا وفنلندا والسويد بخصوص عضوية البلدين في حلف الناتو.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لتركيا وفنلندا والسويد، وأخرى تطالب بالتصويت لصالح المرشحين المؤيدين للتنظيم الإرهابي في الانتخابات العامة والمحلية المزمعة غدًا.

كما رفع المتظاهرون أعلام التنظيم وصور زعيمه المحبوس في تركيا عبد الله أوجلان.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

و"بي كي كي PKK"، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلا عن المنطقة الحدودية التركية جنوب شرق البلاد.