رسمياً.. تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا

أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكاً رسميا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك في مراسم رسمية عقدت في قصر سان جيمس وصفت بالتاريخية، وبثت لأول مرة على الهواء مباشرة

وتكون هيئة الجلوس على العرش من كبار السياسيين والقضاة والمسؤولين في مؤسسات الدولة، كما تعد مراسم اعتلاء العرش خطوة رسمية ودستورية لتقديم الملك الجديد للبلاد.

وحضر المراسم كبار السياسيين الحاليين والسابقين، بما فيهم رئيسة الوزراء ليز تراس، وخمسة من أسلافها.

وقال تشارلز البالغ 73 عاما في كلمة بعد المراسم: ""إنني أدرك تماما هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي الآن".

وتعهد باتباع المثال الملهم لوالدته بعد توليه مهام الملك.

ولفت تشارلز إلى إن والدته التي توفيت الخميس في قصر بالمورال عن 96 عاما قدمت مثالا للحب اللامتناهي والتفاني في الخدمة.

أقيمت المراسم في قاعة مهيبة بقصر سانت جيمس مزخرفة باللونين القرمزي والذهبي، وجرت على مرحلتين الأولى غاب عنها تشارلز وأعلنه مجلس اعتلاء العرش ملكا.

وحيّت طلقات مدفعية إعلان الملك الجديد في انحاء بريطانيا.

يذكر أن الملك وافق رسميا على سلسلة من الأوامر، بما فيها إعلان يوم جنازة والدته عطلة رسمية.

ومن المتوقع الإعلان عن موعد الجنازة في 19 سبتمبر / أيلول الجاري.

وكان الملك تشارلز الثالث قرّر السماح لكاميرات التلفزيون بالدخول إلى هيئة الجلوس على العرش للمرة الأولى، ليتسنى للجمهور مشاهدة الإجراءات.

وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا حتى يوم الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة عند منتصف السارية.

وفارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، أمس الخميس، بعد سبعين سنة في الحكم لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.