موسكو تعلن سحب قواتها من منطقة خاركيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من بالاكليا وإيزيوم بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن القوات ستعيد تجمعها في منطقة دونيتسك.



وأوضح كوناشينكوف أن هذه الخطوة يتم اتخاذها "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس"، وهي واحدة من منطقتين في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا سيطرتها عليهما.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.