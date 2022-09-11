أوكرانيا تعلن استعادة مناطق في خاركيف وإصابة 75 جندياً روسياً

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، إن قواتها استعادت السيطرة على مناطق كوبيانسك وإيزيوم في مقاطعة خاركيف شمال شرقي البلاد، مؤكدة إصابة 75 جندي روسي خلال هذا التقدم.

وجاء في تقرير نشرته الهيئة، على صفحتها في فيس بوك، أن القوات الروسية "لا تزال تتكبد خسائر" في خاركيف.

وذكر التقرير، بحسب وكالة "أوكرين فورم" المحلية، أن وحدات من الجيش الروسي "تُركت دون إسناد"، مشيرا لإصابة أكثر من 75 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها من أماكن رئيسية في خاركيف.

وقال الوزارة، في بيان: إنه "لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، تقرر إعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم التابعتين لخاركيف شرقي أوكرانيا"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.