إعلان تشارلز الثالث ملكاً "شرفياً" لنيوزيلندا وأستراليا

أعلن برلمانا نيوزيلندا وأستراليا، الأحد، تشارلز الثالث ملكاً "شرفياً" لبلديهما في مراسم رسمية، بعد يوم من تنصيبه ملكاً لبريطانيا خلفاً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما أعلن عن مغادرة نعش الملكة إليزا بيث الثانية قصر بالمورال في اسكتلندا الذي توفيت فيه.

وشهد البرلمان في ولنغتون عاصمة نيوزيلندا، مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكاً "شرفيا" للبلاد.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن المراسم أقيمت للاعتراف بـ"جلالة الملك تشارلز الثالث ملكا لنا"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وأكدت أن ارتباط نيوزيلندا "الوثيق" بالعائلة المالكة "سيستمر ويتعزز" في ظل الملك الجديد.

كما أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني في أستراليا، رسمياً الملك تشارلز ملكاً لأستراليا في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا.

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز، عقب مراسم الإعلان، إن أستراليا تحتفل اليوم رسمياً بالرئيس الجديد للدولة في عهد الملك تشارلز الثالث.

ووصف ألبانيز الإعلان الذي يعد "الأول في حياتي وفي حياة غالبية الأستراليين" بأنه "حدث تاريخي".

والسبت الماضي، أعلن مجلس اعتلاء العرش البريطاني، تشارلز الثالث ملكاً رسميا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك في مراسم رسمية عقدت في قصر سان جيمس وصفت بالتاريخية، وبثت لأول مرة على الهواء مباشرة.

نعش إليزا بيث يغادر قصر بالمورال

في الأثناء، غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية الأحد قصر بالمورال المقرّ الملكي الصيفي في اسكتنلدا، حيث توفيت الخميس عن 96 عامًا، في اتجاه إدنبره.

وعبر الموكب الجنائزي، المؤلف من سبع سيارات تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي والذي وُضعت عليه باقات من الورود، بوابات قصر بالمورال بعيد الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.



ومن المقرر أن يجتاز الموكب خلال النهار نحو 300 كلم في الريف الاسكتلندي على أن يصل إلى قصر هوليرود هاوس، المقرّ الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا، ويقع في إدنبره، نحو الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، وسيُنقل نعش الملكة مساء الثلاثاء على متن طائرة إلى لندن.

ومن المتوقع الإعلان عن موعد جنازة الملكة، في 19 سبتمبر / أيلول الجاري.

وفارقت المكلة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، أمس الخميس، بعد 70 سنة في الحكم لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش.