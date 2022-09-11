استعراض جوي باهر لفريق النجوم التركية في بلجيكا

أجرى فريق "النجوم التركية" التابع لسلاح الجو التركي، الأحد، استعراضا جويا في معرض "سانيكول" الدولي للطيران في منطقة هيستل في بلجيكا.

وشاركت في العروض الجوية 6 طائرات من طراز "اف-5"، بعرض بهلواني مثير دام حوالي 30 دقيقة، ليكون أطول استعراض للفريق منذ تأسيسه.

ونال عرض الطيران البهلواني للفريق الاستعراضي الجوي التركي إعجاب كبير من آلاف المتابعين المشاركين في الفعالية.

وفي تصريحات، أعرب قائد فريق النجوم التركية محمد كمال قوينلو أوغلو، عن سعادته بمشاركتهم في معرض"سانكيول".

وفريق النجوم التركية، أو كما يعرف باللغة التركية" تُرك يلدزلاي" تأسس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1993.



ويستخدم الفريق ثماني طائرات "إف-5" في العروض الجوية؛ ما يجعله الفريق الوحيد في العالم القادر على الاستعراض بهذا العدد من الطائرات الحربية.